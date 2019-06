Guarda-chuva e um casaco precisam-se

As previsões do IPMA para esta segunda-feira confirmaram-se logo às primeiras horas da manhã de hoje, com chuva um pouco por toda a ilha da Madeira. O vento mais fresco, derivado da frente fria que também afecta as ilhas dos Açores, obriga ao uso, pelo menos nesta parte da manhã, de um casaco e guarda-chuva. Muita atenção à condução nas estradas devido ao piso molhado.

Assim, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu estaria geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do final da tarde.

Os períodos de chuva, mais frequente e intensa nas vertentes sul e terras altas e até final da tarde, obrigam a ter em conta as recomendações iniciais.

O vento moderado (15 a 30 km/h) de sudoeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h), com rajadas até 65 km/h a partir do início da manhã, tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste a partir do final da tarde, também atestam a sensação que muitos que já estão fora de casa terão tido.

Já nas terras altas, o vento será moderado a forte (30 a 50 km/h) de sudoeste, com rajadas até 80 km/h até final da tarde, rodando para o quadrante oeste no final do dia. Felizmente, ocorrerá uma pequena subida da temperatura mínima.

Na região do Funchal para onde converge grande parte da actividade na ilha, o céu estará geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do final da tarde.

Os períodos de chuva, mais frequente e intensa até final da tarde não deixam enganar, enquanto o vento é moderado (15 a 30 km/h) de sudoeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h), com rajadas até 65 km/h a partir do início da manhã, tornando-se em geral fraco (inferior a 20 km/h) de oeste a partir do final da tarde, além de um pequena subida da temperatura mínima, tal como para o resto da ilha.

No mar da Costa Norte as ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentarão para 1,5 a 2 metros a partir da tarde, enquanto na Costa Sul as ondas de sudoeste terão 1 a 2 metros.

Num dia pouco convidativo, pelo menos para já, para a praia, a temperatura da água do mar será, ainda assim, de 20 a 21ºC.