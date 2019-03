Grupo de trabalho do IV Congresso Mundial sobre socalcos visita a Madeira

O Observatório da Paisagem da Madeira, a Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos e a Associação Insular de Geografia recebem amanhã, 16 de Março, pelas 19 horas, na ‘Madeira Wine’, um grupo de trabalho do IV Congresso Mundial ITLA - ‘Territórios de Terraços e Socalcos’ que decorre até 22 de Março nas ilhas Canárias, focado nas especificidades dos arquipélagos da Macaronésia: Canárias, Madeira, Açores e Cabo Verde.

Durante três dias, o grupo visitará o Curral das Freiras, o Estreito de Câmara de Lobos, o Jardim da Serra, a Ribeira Brava, a Fajã da Ovelha, o Estreito da Calheta e a Madalena do Mar.

No âmbito desta recepção, está a ser organizada uma exposição fotográfica sobre os poios da Madeira que põe em evidência a extraordinária construção da paisagem humanizada da nossa ilha e que estará patente, a partir da próxima segunda-feira, 18 de Março, na sede da Ordem dos Arquitectos.

O IV Congresso Mundial ITLA - ‘Territórios de Terraços e Socalcos’ é um encontro internacional, promovido pelo ITLA (International Terraced Landscapes Alliance), que sucede a outros três realizados em 2010, na China, 2014 no Peru e 2016 em Itália, todos eles dedicados às paisagens em socalcos, expressão da cultura material e imaterial dos povos que as habitam e ao longo da história as foram transmitindo de geração em geração.