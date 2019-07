Grupo da Quinta Grande representou a Madeira em Festival Nacional de Folclore

O Grupo Folclórico Cultural e Recreativo da Quinta Grande representou, este fim de semana, a Região Autónoma da Madeira no 31º Festival Nacional de Folclore em Torres Novas. Esta é uma organização do Rancho Folclórico e Recreativo “Os Ceifeiros” de Liteiros.

Nesta deslocação o grupo da Quinta Grande fez-se representar com uma comitiva de quase 30 elementos que foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal de Torres Novass.

O 31º Festival Nacional de Folclore foi alusivo à temática “Sementeiras e Searas” e contou também com a participação do Rancho Tradicional de Cinfães, representativo da área etnográfica de Trás os Montes, Alto Douro e Douro Sul; do Rancho Folclórico e Etnográfico de São Sebastião Danças e Cantares da Freguesia de Canha – Montijo, representativa da área Etnográfica da Estremadura Sul e Litoral Alentejano; do Rancho Folclórico e Recreativo Os Ceifeiros de Liteiros em representação da etnografia do Alto Ribatejo; e finalmente da área etnográfica da Madeira representada pelo Grupo Folclórico da Quinta Grande.

O Grupo Folclórico da Quinta Grande contou com a colaboração da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e da Associação de Promoção da Madeira.