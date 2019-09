Governo sensibiliza profissionais do sector da pesca para o combate ao lixo marinho

A secretária regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, Susana Prada, foi hoje ao Caniçal para uma cerimónia de entrega de material de sensibilização aos pescadores.

“Verifica-se que a grande maioria do lixo marinho encontrado no arquipélago tem a sua origem em embarcações não só de pesca, mas também da marinha mercante”, constatou a governante, citada em nota de imprensa, sublinhando que a acção de hoje teve o objectivo de sensibilizar os profissionais do sector da pesca para a importância das boas práticas, de modo a melhorar a gestão de resíduos a bordo das embarcações e ainda o de contribuir para a melhor gestão de resíduos no porto do Caniçal.

Durante a acção de hoje, realizada no âmbito da Estratégia MaRam – Poluição Zero, foram entregues a cerca de 100 pescadores sacos de lixo verdes e amarelos, 150 t-shirts MaRam, 150 cinzeiros portáteis e 150 bonés.

Susana Prada recordou que é prioridade deste Governo Regional, em termos de política ambiental, o combate à poluição do mar, a redução da utilização de produtos de plástico de utilização única e o incentivo à reutilização dos materiais.

Lembre-se que a Estratégia MaRam, aprovada através de Resolução do Governo em 2015, pretende constituir um instrumento integrado de controlo e mitigação da poluição das águas costeiras e assenta em duas vertentes: sensibilização e educação ambiental e identificação dos focos de poluição, para sua resolução.