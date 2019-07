Governo Regional promove 2.ª Prova de Mondioring da Madeira – 600 Anos/CACIT

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas irá promover a 2.ª Prova de Mondioring da Madeira – 600 Anos/CACIT. Uma iniciativa que decorre depois do sucesso da primeira edição. O Mondioring é uma modalidade que permite aos cães destacarem as suas aptidões e genética, a qualidade do treino e o controlo do condutor, factores que são avaliados em provas específicas.

Estas provas englobam exercícios de obediência, exercícios de salto e exercícios de mordida, que se realizam num recinto vedado, com diverso material.

O CACIT é um evento internacional, com uma grande projecção e prestígio e, logo após o Campeonato do Mundo, é a competição mais importante da modalidade. Este será o primeiro CACIT a ter lugar em Portugal.

De salientar que esta prova, que será realizada nos dias 13 e 14 de julho, está mais uma vez integrada no programa da Feira Agropecuária do Porto Moniz (12, 13 e 14 de julho) e pontua para o Campeonato Nacional de Mondioring para a época 2019/2020, com o reconhecimento por parte da Fédération Cynologique Internationale (Federação Cinológica Internacional) e do Clube Português de Canicultura, e terá como juiz Celso Alves (PT) e Sylvain Raclin (FR) e homens-assistentes Joaquim Dovat (CH) e Stefan Van Meensel (BE), todos de nível internacional.

A 2.ª Prova de Mondioring da Madeira/CACIT irá abranger os três níveis previstos no regulamento, nomeadamente o 3, o 2 e o 1, sendo que o 3 é mais exigente.

Na referida competição, estão ainda previstos testes de sociabilidade, abertos a todos os cães com mais de doze meses e respectivos donos, destinando-se a aferir a capacidade do animal em obedecer a determinadas regras.

De referir que esta Prova conta com o apoio do Castanheiro Boutique Hotel, do Crédito Agrícola, da Fábrica de Mel Ribeiro Seco, da Farmácia Portuguesa, da Happy One, da Julius K-9, da Legendary Travel, da Mamepe, do Terrace Mar Suite Hotel e da VetMedis.

Estão, assim, mais uma vez reunidas todas as condições para uma prova de elevada qualidade, e que irá, com certeza, despertar o interesse não só nos aficcionados pela modalidade, mas também junto do público em geral.