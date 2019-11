Governo Regional inicia sexta-feira preparação do Orçamento e salário mínimo

O Governo Regional da Madeira inicia na sexta-feira, 15 de Novembro, a auscultação de várias entidades para preparar o Orçamento da região para 2020 e para definir o aumento do salário mínimo regional, indicou hoje o vice-presidente Pedro Calado.

Segundo o governante, na sexta-feira, o Governo Regional vai ouvir “todos os partidos para elaborar o Orçamento [Regional para 2020]”, bem como os sindicatos, as entidades patronais e o Conselho Económico e Social, para depois então “dizer qual o entendimento de todas as entidades relativas ao aumento” do salário mínimo regional para o próximo ano.

Pedro Calado falava aos jornalistas à margem da apresentação das conclusões da reunião do Conselho do Governo Regional.

Na altura, o porta-voz da reunião semanal do executivo madeirense referiu que, nos últimos quatro anos, o valor do salário mínimo regional teve um aumento de 100 euros.

Na Madeira, o salário mínimo para 2019 foi fixado em 615 euros, o que representou um “aumento de 3,9% (mais 23 euros)” em comparação ao ano anterior na região, indicou.