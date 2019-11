“Governo Regional está empenhado no crescimento sustentável”, diz Susana Prada

A secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, diz que “o turismo é a peça chave do desenvolvimento económico e social da Região”.

“A sustentabilidade do sector exige a definição de estratégias transversais a diferentes áreas, dinâmicas e em constante valorização, atentas ao mercado e às suas tendências. O crescimento, por sua vez, exige inovação, empreendedorismo e investimento”, afirmou, acrescentando que “o Governo Regional da Madeira está empenhado no crescimento sustentável”.

No que toca à educação ambiental, Susana Prada afirmou que, “também neste ponto, a Região Autónoma da Madeira é exemplo nacional, liderando o número de galardões ‘Green Key’”.

“Este é um galardão internacional que promove o turismo sustentável, através do reconhecimento de estabelecimentos turísticos que implementam boas práticas ambientais e sociais, que valorizam a gestão ambiental nos seus estabelecimentos e que promovem a Educação Ambiental”, acrescentando que, em 2019, são 57 os estabelecimentos turísticos reconhecidos na Região, o que significa um crescimento de 128% em 4 anos.

A governante aproveitou, por isso, para dizer que “estes dados são a prova da crescente sensibilização dos empresários madeirenses sobre as questões ambientais, revelando, inequivocamente, que o desenvolvimento económico é compatível com o desenvolvimento sustentável”.

As declarações da secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas foram proferidas hoje, na abertura do XI Congresso Internacional de Turismo, no Colégio dos Jesuítas, em representação do presidente do Governo Regional.