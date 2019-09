Governo Regional destaca capacidade intelectual superior de Tolentino

O Governo Regional da Madeira acaba de manifestar o seu “maior regozijo e o seu grande orgulho” pelo anúncio da nomeação, pelo Papa Francisco, do padre madeirense José Tolentino de Mendonça para cardeal.

“Uma nomeação que não pode deixar de ser relevada pelo Governo Regional, que se associa ao sentimento generalizado dos madeirenses, que se habituaram, há muito, a reconhecer a superior capacidade intelectual do padre, poeta e humanista”, diz a nota enviada à comunicação social.

O actual arquivista e bibliotecário da Santa Sé será ordenado cardeal a 5 de Outubro, no Vaticano.

Poeta e teólogo, Tolentino de Mendonça, é o terceiro membro da Igreja a ser designado cardeal no actual pontificado, tornando-se o segundo membro mais jovem do Colégio Cardinalício

Doutorado em Teologia Bíblica, foi condecorado por Cavaco Silva com o grau de Comendador da Ordem de Santiago da Espada.

José Tolentino Mendonça nasceu em Machico e tem 53 anos. Foi ordenado padre em 1990 e é doutorado em Teologia Bíblica. É capelão da capela do Rato, em Lisboa e vice-presidente da Universidade Católica de Lisboa. Desde 2011, por designação do Papa Bento XVI, é consultor do Conselho Pontifício da Cultura.

Confesso admirador do poeta (também madeirense) Herberto Hélder é especialista em Estudos Bíblicos.

Para além disso, tem-se afirmado enquanto escritor e figura de renome da cultura madeirense. ‘O Elogio da Sede’, editado pela Quetzal, é o seu último livro e reúne as reflexões apresentadas no retiro quaresmal deste ano, pelo sacerdote madeirense ao Papa Francisco, que assina o prefácio.