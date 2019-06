Governo Regional congratula-se com manutenção da tarifa do desporto’

O Conselho do Governo, reunido em plenário, esta quinta-feira (27 de Junho) tomou conhecimento da decisão da Transportadora Aérea Portuguesa (TAP) de manter as tarifas desportivas e “congratula-se que assim seja”.

Deste plenário resultaram também as seguintes resoluções:

- Autorizar a celebração de um contrato-programa com a CRIAMAR – Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens, atribuindo, para o efeito, uma comparticipação financeira que não poderá ultrapassar o montante máximo de 7 mil euros, com vista a comparticipar os encargos com a realização dos programas de acção ‘CRIAMAR Street Football’, ‘Cor dos Dias’, ‘CriamARTE Atelier’ e ‘Polo de São Gonçalo – Escola do Conhecimento’.

- Expropriar, pelo valor global de 100.380,67 euros, três parcelas de terreno necessárias à obra de construção da Via Rápida Camara de Lobos – Estreito de Camara de Lobos.

- Adquirir, pelo valor global de 7.100 euros, uma parcela de terreno referente à 2.ª fase da obra de construção da E.R. 101, entre a Calheta e os Prazeres (Troço Estreito da Calheta – Prazeres).

- Autorizar a alienação pela MPE-Madeira Parques Empresariais, de dois lotes no Parque Empresarial da Calheta e de um outro lote no Parque Empresarial do Porto Santo.

- Aprovar, no âmbito do projecto ‘Space Surveillance and Tracking’, a cedência ao Ministério da Defesa Nacional, pelo prazo de dez anos, de duas parcelas de terreno com vista à instalação do ‘Observatório Óptico do Pico do Areeiro’.

- Dar parecer positivo à proposta de Relatório Anual de Execução do Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira (também designado por ‘Madeira 14-20’).

- Autorizar a criação de uma linha de crédito a juro bonificado dirigida às agroindústrias da transformação da cana-de-açúcar com vista a permitir-lhes, durante a campanha de 2019, o pagamento atempado aos agricultores fornecedores desta produção, destinada à produção de rum agrícola e do mel de cana-de-açúcar.

Esta linha de crédito não poderá ultrapassar o montante global de 3 milhões de euros).

- Autorizar a celebração de um contrato-programa com a Associação dos Amigos da Arte Inclusiva - Dançando com a Diferença, de modo a assegurar a apresentação da coreografia ‘Happy Island’ em diferentes cidades europeias, designadamente da Suíça, França, Alemanha e Espanha, em 2019.

No âmbito deste contrato-programa será concedida, à referida Associação, uma comparticipação financeira que não excederá os 35 mil euros.

- Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação, no âmbito da promoção e animação turísticas, com a ADESCA – Associação de Desenvolvimento Social e Cultural da Camacha, tendo em vista a execução do Projecto ‘Camacha de Ontem – Madeira de Sempre’.

No âmbito deste protocolo será concedida, à referida Associação, uma comparticipação financeira que não excederá os 35 mil euros.

- Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação, no âmbito da promoção e animação turísticas, com o Club Sports da Madeira, tendo em vista a execução do projecto ‘Rali Vinho Madeira 2019’.

No âmbito deste protocolo será concedida, à referida Associação, uma comparticipação financeira que não excederá os 345 mil euros.