Governo Regional apoia tecnológicas da Região na Web Summit

“Uma das apostas da Madeira, na diversificação da economia da Madeira, tem sido a tecnológica”, referiu Miguel Albuquerque, à margem de uma visita ao expositor da Região.

De acordo com o líder do executivo regional, a Madeira leva 21 empresas à cimeira de tecnologia.

“Este é o segundo ano que estamos aqui com o ‘stand’, este ano temos 21 empresas”, apontou, acrescentando que esta é uma oportunidade para algumas “empresas estabelecerem novas parcerias e captarem capital”.

Sobre a Web Summit, o secretário regional da Economia, Rui Barreto (CDS), realçou também que a Madeira quer estar na frente da tecnologia, onde tudo acontece.

“A Madeira quer estar na dianteira, ou melhor, as empresas ‘startup’ da Madeira querem estar na dianteira, onde a tecnologia acontece”, afirmou Rui Barreto.

O dirigente democrata-cristão congratulou-se ainda pelo investimento que o Governo Regional fez para trazer algumas empresas a Lisboa, acrescentando que o executivo madeirense vai continuar a apoiar e a reforçar as pequenas e médias empresas.

“É com muito gosto que o Governo Regional investiu 100 mil euros para estar aqui [Web Summit], para trazer um conjunto de empresas que sozinhas não conseguiam, por ventura, cá estar”, concluiu.

Questionado pela Lusa sobre se ia reunir-se com algum membro do Governo central para discutir as questões pendentes entre a República e o arquipélago, Miguel Albuquerque disse apenas que a sua presença, em Lisboa, era “uma visita de médico” e o tema ficaria para outra altura.

O líder do executivo regional tem insistido na ideia de diálogo com a República para a resolução de algumas questões como os transportes aéreos, as ligações marítimas de passageiros entre a Madeira e o continente, e a definição da repartição de custos da obra do novo Hospital da Madeira.

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerado um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016, vai manter-se na capital até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.

O evento realiza-se em Lisboa entre 04 e 07 de Novembro.