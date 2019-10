Governo PSD/CDS na Madeira terá equipa reforçada

A inspecção ambiental exige que a terra depositada junto ao Andorinha, em Santo António, seja retirada do local. Dirigente do clube justifica acção para “segurar muralha” do campo secundário, mas já reconheceu o erro. É este o assunto que faz manchete na edição desta terça-feira no DIÁRIO de Notícias da Madeira.

Também na capa salta à vista a grande mancha fotográfica, composta por duas imagens que ilustram as reuniões mantidas pelo PSD-Madeira e CDS-Madeira, ontem, com os seus respectivos órgãos (Conselho Regional e Comissão Política), que terminaram com a aprovação por unanimidade do acordo político que irá conduzir à formação do Governo de coligação: “Governo PSD/CDS com equipa reforçada”. Saiba que o Executivo liderado por Albuquerque já está quase completo, havendo várias certezas e uma não recondução. Albuquerque e Barreto devem reunir-se hoje com o Representante da República, após assinarem acordo de Governo ao meio-dia.

“Acusado de simular furto do próprio carro a contas com a Justiça” é outro dos destaques da capa desta terça-feira do DIÁRIO.

“Rua do Ribeirinho de Baixo em obras este mês” é o título que faz alusão à rubrica semanal ‘No Rasto De...’.

“Investimento emigrante só pelo amor à terra” é a quinta e última chamada de capa. Empresários residentes na África do Sul queixaram-se ao presidente da Câmara de S. Vicente da burocracia para fazer negócios na Região.

