Governo pede 75 milhões para pagar às empresas

Saiba que Região vai realizar uma operação para substituição da dívida comercial por dívida financeira. Executivo, com esta acção, poupa nos juros e injecta dinheiro na economia, o que na prática corresponde a um empréstimo de 75 milhões na banca. Este é o tema que faz manchete no DIÁRIO do Notícias da Madeira, este sábado, onde também damos conta que GNR e Inspecção Ambiental vistoriaram ‘Socorridos’.

Em 2016 militares e técnicos do Governo Regional percorreram, com material de montanha, a ribeira, da foz à nascente. Foram elaborados dois relatórios sobre a retirada de material sólido do leito.

É “sem grandes obras” que é apresentado o novo ‘Balanço do Mandato’ feito a um secretário regional, neste caso Amílcar Gonçalves, que apanhou o ‘comboio em andamento’ na Secretaria das Infraestruturas, mas em hora de balanço constata-se que muito fica por fazer e com algumas polémicas pelo meio.

CDS quer dar a Medalha de Mérito a Tolentino Mendonça. O partido justifica esta proposta com o percurso iniciado pelo sacerdote em Machico.

Saiba ainda que Esquerda aumenta vantagem. O Barómetro Eurosondagem/Montepio coloca socialistas a 14,8% de vantagem sobre o PSD, nas eleições para a Assembleia da República.

