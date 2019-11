Governo mantém apoios à Agricultura e Pecuária e cria o Provedor do Animal

O programa da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural tem objectivos claros de manutenção das produções, modernização e defesa do ambiente:

- Adaptar o mais rapidamente possível a produção agrícola regional às alterações climáticas;

- Conferir um maior apoio ao desempenho da agricultura familiar;

- Cativar jovens empreendedores para a agropecuária;

- Incentivar o modo de produção biológico e a produção integrada;

- Melhorar a qualidade e valor das produções agrícolas e pecuárias;

- Potenciar as variedades tradicionais locais;

- Tirar o melhor partido das tecnologias digitais para uma agricultura e pecuária mais eficazes e eficientes;

- Proporcionar mais rendimento aos agricultores, produtores pecuários e às populações rurais;

- Disponibilizar formação de interesse para os agentes do sector agropecuário e a população rural;

- Incentivar um consumo privilegiado das produções agrícolas e agropecuárias madeirenses e porto-santenses;

- Autenticar e promover a qualidade excepcional das produções agrícolas, pecuárias e agroalimentares regionais, melhorar as suas condições de acesso e de competição nos mercados, bem assim como garantir aos consumidores os maiores níveis de protecção e segurança alimentar.

Entre as medidas concretas propostas no programa, destaque para a manutenção dos auxílios financeiros anuais aos agricultores e o reforço das verbas do POSEI.

Humberto Vasconcelos pretende criar um Centro Interpretativo da Flor da Madeira, criar apoios para a apicultura e estimular a produção biológica.

Ao nível a Pecuária, além de apoios técnicos e financeiros, está prevista a criação do Provedor do Animal.

Tal como no mandato anterior, Humberto Vasconcelos vaio apostar na diversificação das produções vitivinícolas e reconversão de vinhas.

No Bordado Madeira e no Artesanato, a posta é no aumento das verbas para promoção.