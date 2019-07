Governo limpa zonas habitacionais no Funchal

No âmbito da Estratégia de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Governo Regional, a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, esteve, hoje, presente nos trabalhos de limpeza da vegetação invasora a decorrer em São João Latrão, na freguesia de São Gonçalo, pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza IFCN.

Trata-se de uma área de 10000 m2 junto a zonas habitacionais.

Recorde-se que, no ano passado, o Governo Regional já havia intervencionado, junto a esta, uma outra área de 30000m2.

A limpeza por parte do IFCN visa remover vegetação com alto poder combustível - essencialmente acácias - que constitui um risco para as habitações e população local.

“Esta iniciativa aumenta a segurança dos habitantes uma vez que a diminuição de material combustível, não só reduz a intensidade dos incêndios, como evita a sua propagação, facilitando o seu combate”. realça Susana Prada.