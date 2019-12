Governo empenhado em esbater sazonalidade no Porto Santo

O secretário regional de Turismo e Cultura reuniu com o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo durante a curta deslocação que fez à ‘Ilha Dourada’ para estar presente, ontem (dia 20 de Dezembro), na abertura do Mercado de Natal, e já nesta manhã de dia 21 na missa do parto.

Eduardo Jesus destaca esta oportunidade que serviu para “aferir determinados assuntos que têm a ver com o Turismo e com a Cultura na ilha” e dar seguimento à programação para 2020 e anos seguintes, com o grande objectivo “reforçar a animação na ilha do Porto Santo no sentido de “esbater a sazonalidade”.

“Tendo em conta que o Porto Santo, como destino turístico, tem uma sazonalidade muito forte, que tem sido esbatida, com grande sucesso, com operações como as da Dinamarca. Mas queremos reforçar e esbater ainda mais a sazonalidade, evitando que algumas das unidades que agora fecham no inverno possam manter-se abertas”, reiterou o governante, acrescentando que “isto é fundamental para que se mantenha a dinâmica económica e social, porque sem actividade económica, toda a área social fica prejudicada, e a população e as famílias, perdem com isso”.

“É um desafio que está em cima da mesa, como destino que é, de encontrar formas de fazer permanecer mais as pessoas neste território e, simultaneamente, não só através de estadias mais longas como igualmente de mais pessoas a visitar”, complementou.

A nível da Cultura, houve tempo também para falar desta vertente, sobretudo “procurando dar sequência ao trabalho que a Secretaria Regional de Turismo e Cultura tem vindo a fazer nesta área”, rematou Eduardo Jesus.