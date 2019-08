Governo e Universidade da Madeira vão continuar a apostar nos cursos para lusodescendentes

Foram entregues, esta manhã, no Salão Nobre do Governo Regional, os certificados do VII Curso Intensivo de Verão: Língua, Literatura e Cultura Madeirenses. Uma iniciativa do Governo Regional, através do Centro das Comunidades e da Universidade da Madeira que teve 24 participantes e que, garantiu Jorge Carvalho, é para continuar.

O objectivo destes cursos que começaram em 2013 é proporcionar a luso-descendentes a possibilidade de aprofundar os conhecimentos da Língua Portuguesa.

O secretário regional da Educação destacou a importância de “valorizar a cultura e as tradições”, mas não tem dúvidas de que “o que nos identifica é a nossa língua”. Jorge Carvalho lembrou que o português é falado por muitos milhões de pessoas, em vários continentes e constitui um “valor económico” que não pode ser ignorado.

Sobre a parceria com a Universidade da Madeira, considera um exemplo de que “é na valorização do que cada instituição tem de melhor que se pode garantir aos cidadãos as melhores condições”.

A maioria dos participantes no curso deste ano (19) eram oriundos da Venezuela.