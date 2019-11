Governo e Câmara da Calheta avançam para talude da marginal

“Quanto mais rápido melhor”. Foi desta forma que o presidente da Câmara da Calheta classificou a urgência para a intervenção no talude poente e sobranceiro à Avenida D. Manuel I. As palavras de Carlos Teles aconteceram logo depois de ouvir do secretário regional do Equipamento e Infraestruturas que “durante este mandato o Governo Regional e a Câmara Municipal da Calheta” vão estabelecer “contrato-programa” para estabilização do maciço rochoso sobre a praia de areia amarela.

O anúncio foi dado há minutos durante uma visita aos trabalhos que ainda decorrem na escarpa ao porto de recreio e que terminam em Dezembro. Pedro Fino não quis comprometer-se com datas do arranque da empreitada, de qualquer modo garante que o Executivo madeirense vai apoiar financeiramente a autarquia por reconhecer ser uma empreitada de elevados custos.

Um anúncio que Carlos Teles aplaudiu justamente por frisar que “há muito que existem estudos” que sinalizam a perigosidade de todo o maciço rochoso.