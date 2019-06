Governo da Madeira investe 1 milhão de euros na recuperação de bairro social no Funchal

O Governo da Madeira vai investir um milhão de euros na reabilitação do Bairro do Hospital, um dos maiores complexos de habitação social do Funchal, indicou hoje a secretária da Inclusão e Assuntos Socais.

“Houve aqui uma intervenção muito profunda e hoje viemos visitar [os trabalhos já executados] em zonas de exterior”, disse Rita Andrade, destacando que o investimento já realizado foi de 150 mil euros e está inserido no projecto de recuperação global, orçado em um milhão de euros.

O Bairro do Hospital, localizado em frente ao Hospital Central do Funchal, é composto por 19 blocos, num total de 240 fogos, contando com cerca de mil residentes. Foi construído na década de 80 do século passado.

A secretária da Inclusão e Assuntos Socais percorreu as áreas reabilitadas, com destaque para as acessibilidades pedonais, os jardins e espaços de recreio, onde existe um novo parque intergeracional e um palco coberto, construído de raiz para responder a uma “reivindicação antiga” dos moradores e associações sedeadas no bairro.

Rita Andrade sublinhou que Governo Regional pretende prosseguir com a sua “estratégia de intervenção prioritária na reabilitação e valorização dos seus bairros sociais”, um trabalho executado através da empresa pública Investimentos Habitacionais da Madeira.