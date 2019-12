Governo aprova tolerância de ponto nos dias 23, 24 e 31 de Dezembro

O conselho do Governo decidiu, esta tarde, conceder tolerância de ponto aos funcionário da administração pública regional nos próximos dias 23 (apenas à tarde), 24 e 31 de Dezembro.

Nesta reunião foi fixado em 650,88 euros o salário mínimo a ser pago na Região, tendo por base o salário mínimo nacional de 635 euros.

O Governo Regional aprovou, como acontece todos os anos, a contratação de um empréstimo de curto prazo, na modalidade de contra corrente, no montante máximo de 70 milhões de euros, para fazer face a eventuais quebras de tesouraria. Um empréstimo que, como explicou o vice-presidente, Pedro Calado, não tem qualquer efeito no aumento da dívida, uma vez que é contraído no início do ano e, obrigatoriamente, pago antes do 31 de Dezembro.

O Conselho de Governo aprovou vários contratos-programa de apoio desportivo e de apoio a entidades que desenvolvem actividades culturais, de apoio social e protecção civil.