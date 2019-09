Governo aprova suplemento salarial aos assistentes operacionais do SESARAM com mais de 10 anos de serviço

O Governo Regional aprovou, na reunião de hoje, a atribuição de um suplemento remuneratório, no valor de 40 euros, aos assistentes operacionais do Serviço de Saúde da RAM (SESARAM), em funções públicas e privadas, com 10 ou mais anos de antiguidade. Um acréscimo salarial que será pago, mensalmente, a partir de 1 de Outubro.

O vice-presidente, Pedro Calado, foi o porta-voz de uma reunião em que foi aprovada a expropriação e eaquisição de terrenos para o novo Hospital Central do Funchal.

Foi aprovada uma empreitada de 3,7 milhões de euros para ‘Infraestruturas de Acesso e Segurança nas Zonas Altas de São Roque’. “Trata-se de um investimento de especial importância, pois visa assegurar adequados acessos de segurança que minimizem diversos riscos naturais, designadamente incêndios florestais, e facilitar a acessibilidade e acções de socorro nas zonas altas de São Roque, essenciais à segurança das referidas zonas e da cidade do Funchal em geral”, explicou Pedro Calado.

Nesta reunião foram aprovados 23 contratos-programa, no âmbito do Plano Regional de Apoio ao Desporto, dois contratos-programa, no âmbito do apoio ao Ensino Particular e contratos com instituições particulares de solidariedade social.