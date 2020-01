Governo aposta na eficiência energética dos bairros sociais

O Grupo Parlamentar do PSD destacou hoje o investimento do Governo Regional na reabilitação dos bairros sociais, numa lógica de melhoria da eficiência energética das habitações.

Numa visita ao conjunto habitacional da vila do Porto Moniz, onde decorrem as obras para a melhoria de eficiência energética, num investimento 193 mil euros, o deputado Valter Correia salientou que a reabilitação comporta a substituição de todas as caixilharias existentes e das janelas por outras com vidro duplo.

Segundo o deputado, também as portas exteriores serão substituídas por outras com isolamento térmico, sendo a maior intervenção ao nível das paredes exteriores, nas quais estão a ser colocadas placas que, depois de revestidas, garantirão o isolamento térmico das habitações.

Valter Correia salientou que este é um processo que levará a que os moradores deste bairro tenham melhores condições de habitabilidade e, por conseguinte, uma melhor qualidade de vida.

“Mais uma vez, estamos perante a realidade que é o facto de o Governo Regional, e dos sucessivos governos regionais, liderados pelo PSD, terem uma aposta clara na habitação social”, disse.

O que fez com que, no caso do Porto Moniz, por exemplo, existam três bairros sociais e também com que a Madeira seja a Região do país com mais habitação social per capita.

Valter Correia salientou que esta acção de garantia de eficiência energética será alargada a outros bairros sociais, estando já prevista para o conjunto habitacional do Seixal.

