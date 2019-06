Funchal recebeu distinção nacional com programa desportivo nos ginásios municipais

O vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, e a vereadora Madalena Nunes, que tutela os Ginásios Municipais receberam, esta tarde, nos Paços do Concelho, o coordenador do Programa Municípios Amigos do Desporto, Pedro Mortágua Soares, para a entrega do prémio “Programa Desportivo Recomendado de 2019”, com o qual o Funchal foi distinguido no IX Seminário dos Municípios Amigos do Desporto, realizado este ano na Mealhada.

O programa desportivo elaborado e submetido pela autarquia, designado “Actividade física, saúde e bem-estar da população +50”, mereceu destaque pela rede nacional de Municípios Amigos do Desporto, dada a qualidade e interesse desportivo e social que o projecto abrange. Segundo João Pedro Vieira, este é “o resultado de uma visão integrada para o desenvolvimento da comunidade, que é criteriosamente vertida nos programas dinamizados pela autarquia.”

Paralelamente às actividades desenvolvidas nos Ginásios Municipais, João Pedro Vieira referiu existir “uma grande aposta na sensibilização para a prática desportiva regular, fomentando hábitos de vida saudáveis e combatendo o sedentarismo. A nossa missão é demonstrar que o exercício físico é de facto uma ferramenta privilegiada para a melhoria de qualidade de vida, bem como para a valorização humana e social.”

O projecto desenhado pela CMF tem como metas sensibilizar, através dos Ginásios Municipais, para o estatuto do idoso, visando os seus direitos e deveres; implementar um programa pedagógico motivacional; desenvolver intercâmbios intergeracionais; e, ainda, promover o envelhecimento activo e combater o isolamento. No calendário de actividades estão previstas iniciativas de diversa natureza, desde percursos pedestres, passando por actividades sociais, culturais, recreativas e de lazer, convívios, bem como actividades formativas e temáticas, além da componente desportiva.