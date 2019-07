Funchal promove ‘Domingos Activos na Placa Central’ já próximo dia 7 de Julho

A Câmara Municipal do Funchal promove, a partir de próximo domingo, dia 7 de Julho, entre as 10 e 13 horas, na Placa Central, a iniciativa ‘Domingos Activos na Placa Central’. O projecto tem como objectivo incentivar a actividade física, associando componentes lúdicas, bem como potenciar a adopção de estilos de vida saudáveis. O evento é de entrada livre e dedicado a todas as faixas etárias.

Começando no dia 7 de Julho, o tema será dedicado a ‘Aprender a Pedalar’, com o apoio da Associação de Ciclismo da Madeira, no dia 11 de Agosto o projecto mantém-se, desta feita dedicado ao ‘Ténis de Mesa’ e organizado em parceria com a Associação de Ténis de Mesa da Madeira.

No dia 29 de Agosto a modalidade em destaque será a Esgrima, em parceria com a Associação de Esgrima da RAM. Já no dia 13 de Outubro estará em destaque ‘Voleibol Sentado’, com o apoio da Associação Portuguesa de Deficientes, e por fim, no dia 10 de Novembro, serão dinamizadas aulas de Judo, proporcionadas pela Associação de Judo da Madeira.

Serão ainda dinamizadas actividades de cariz lúdico, transversais a todo o programa desportivo, como por exemplo com insufláveis, kart a pedais, providenciados pela empresa Via Activa, sessões de Yoga para toda a família conduzidas pela Academia Nova Era, ou avaliação de parâmetros de saúde, a título de exemplo ritmo cardíaco, tensão arterial, colesterol, da responsabilidade da Clínica Monumental Lido Medical Center, entre outras actividades.