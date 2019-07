Funchal Jazz terá garrafas de água reutilizáveis e cinzeiros de cortiça

A edição 2019 do Funchal Jazz arranca hoje no Parque de Santa Catarina, e este será mais um evento da Câmara Municipal do Funchal marcado pelas boas práticas ambientais e de sustentabilidade.

O festival estará alinhado com o Plano Municipal de Combate ao Plástico, conforme a autarquia tem vindo a assegurar nos seus eventos, pelo que se verificará uma utilização generalizada de copos reutilizáveis, e ainda a entrega de 3000 garrafas reutilizáveis, com 2 pontos de enchimento de água dedicados no parque, e de 1250 cinzeiros em cortiça.

O evento decorre entre os dias 11 e 13 de Julho.