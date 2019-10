Funchal é exemplo de mais tolerância e menos desigualdade

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, marcou presença esta tarde na 3ª Marcha do Orgulho LGBTI da Madeira, entre o Largo do Município e o Jardim Municipal.

Miguel Silva Gouveia destacou, na ocasião, que é “com grande orgulho que o Funchal recebe pela 3ª vez esta iniciativa, e hasteia as bandeiras da igualdade e da inclusão. Numa altura em que os direitos humanos parecem cada vez mais ameaçados, provamos aqui que no Funchal não compactuámos com discursos de ódio, de intolerância, e que fomentem a desigualdade”.

Sob o mote ‘Orgulha-te de quem és’ desta edição da Marcha do Orgulho LGBTI, o Autarca lançou o repto para “que todos tenham orgulho de quem são, e sobretudo tenham orgulho desta cidade que tem na sua identidade uma matriz cosmopolita e inclusiva. Queremos que Funchal seja exemplo de igualdade de inclusão e de humanismo, para uma cidade com mais tolerância e com menos desigualdade”.

Tendo o Município do Funchal a única entidade que patrocina o evento, Miguel Silva Gouveia referiu, por fim que ”podem contar sempre com o Município em prol de causas que combatem o preconceito e promovem a igualdade em todos os sentidos da palavra”.