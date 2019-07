Funchal celebrou protocolo com CD São Roque para novo pavimento flexível

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, oficializou esta manhã, juntamente com o Vereador do Desporto, João Pedro Vieira, um protocolo de apoio entre a Autarquia e o Clube Desportivo São Roque, representado na ocasião pelo Presidente Renato Vieira. O apoio municipal será vertido num piso flexível para o pavilhão de ténis de mesa do clube, habilitando-o a receber provas internacionais.

Miguel Silva Gouveia começou por felicitar o Clube Desportivo São Roque e respectiva equipa de ténis de mesa “pelo excelente resultado a nível nacional, sagrando-se vice-campeã. Um resultado notável que vos coloca como uma referência a nível do ténis de mesa na Região e uma aposta ganha numa das áreas que o Funchal ombreia com os melhores a nível nacional. No Funchal, temos todo o gosto em infraestruturar e apoiar equipas que tenham provas dadas e que trabalhem diariamente por resultados”.

O autarca terminou sublinhando que “a Câmara do Funchal tem vindo a seguir uma política de investimento em infraestruturas no concelho do Funchal, nomeadamente aquelas que se pautem por três áreas. Uma delas é a formação, algo que o CD São Roque tem vindo a desenvolver num trabalho, a todos os níveis, excepcional. Num segundo eixo, em equipamentos desportivos que beneficiem quem, efectivamente, apresenta resultados e finalmente, num terceiro eixo, verter esforços em investimentos que, de alguma forma, tenham projecção nacional e internacional, que foi igualmente o caso do CD São Roque”.