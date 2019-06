‘Funchal Beer Fest’ arranca esta sexta-feira

É já no dia 21 de Junho que arranca mais uma edição do ‘Funchal Beer Fest’, no Largo da Restauração.

O evento, promovido pelo DIÁRIO e a Câmara Municipal do Funchal, terá mais de 100 cervejas aos dispor dos visitantes.

Além de cerveja, haverá ainda gastronomia e música.

O ‘Funchal Beer Fest’ poderá ser visitado a partir de sexta-feira, dia 21, até sábado, dia 29, com o seguinte horário de funcionamento: de domingo a quinta-feira, entre as 11h30 e as 23 horas, enquanto nas sextas-feiras e sábados a festa é mais prolongada, ou seja, os espaços abrem às 11h30 e encerram à 1 da madrugada.

O acesso ao recinto é livre mediante a compra obrigatória de um copo que inclui uma prova de qualquer cerveja de pressão, numa medida a rondar os 10 centilitros, independentemente de serem normais ou artesanais.