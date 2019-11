Funchal acolhe XI Congresso da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação

A Reitoria da Universidade da Madeira (UMa) acolhe, entre 13 e 15 de Novembro, o XI Congresso da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação (SOPCOM) que vai abordar o tema ‘Comunicação, Turismo e Cultura’ através de investigadores, profissionais e estudantes de Ciências da Comunicação, constituindo-se como o maior fórum de debate, discussão e investigação nesta área em Portugal.

A sessão de abertura está marcada para a manhã do dia 13, às 9 horas, e contará com a presença do Reitor da UMa, José Carmo, do Presidente da SOPCOM, Joaquim Paulo Serra, da Presidente da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa, Ana Isabel Moniz, e do Presidente da Comissão Organizadora, Joaquim Pinheiro.

Segue-se a conferência de abertura a cargo de Peter Schlobinski, da Universidade de Hannover, que irá abordar as Dimensões Culturais da Linguagem e da Comunicação, assim como uma mesa plenária subordinada ao tema ‘Turismo(s) e cultura (s)’ e diversas sessões paralelas. A finalizar o primeiro dia de trabalhos, o Museu Cidade do Açúcar recebe, pelas 18h15, uma Mesa-Redonda sob o tema ‘Comunicação, turismo e cultura. Uma perspectiva regional dos profissionais e das políticas de comunicação’.

A participação está aberta a todos os interessados, sendo uma ocasião para refletir e debater o papel da comunicação no turismo, bem como na cultura, a partir de um olhar madeirense. Moderada por Alberto Pita, Jornalista do JM, a mesa terá como oradores, Dorita Mendonça, Diretora Regional de Turismo da Madeira, Marcelino de Castro, Coordenador de Serviço de Publicações da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, António Macedo Ferreira, Presidente da delegação regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas e Celina Faria, Jornalista da Antena 1- Madeira.

O segundo dia do evento, será marcado pela mesa plenária ‘O turismo nos estudos de comunicação’, com participação de Giovandro Marcus Ferreira, Presidente da Intercom/Brasil, de Carlos Toural, Presidente da Agacom/Galiza, e de Gisela Gonçalves, Secretária Geral da SOPCOM//Portugal.

Do terceiro e último dia do congresso, destaque para a conferência ‘Retos de la comunicación digital: estrategias comunicativas para los destinos turísticos del siglo XXI’, por Assumpció Huertas Roig, da Universitat Rovira i Virgili, a atribuição do Prémio Paquete de Oliveira e o anúncio do local do XII Congresso da SOPCOM.