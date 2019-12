‘Francisco Franco’ recebe alunos internacionais em intercâmbio sobre sustentabilidade

A Escola Secundária de Francisco Franco é anfitriã em Setembro do Projecto de Sustentabilidade do programa Erasmus +, que levou e vai continuar a levar alunos e professores desta instituição a outros países parceiros. A data ainda não está definida. Antes disso, os alunos deslocam-se à Estónia, revelou a instituição de ensino. Recentemente estiveram na Alemanha.

O intercâmbio internacional sobre sustentabilidade começou precisamente na Alemanha, onde o grupo de oito alunos e dois professores se deslocaram, ao encontro dos alunos e professores da escola Brühlwiesenschule, no distrito de Hofheim, assim como os alunos e professores da Letónia, Sérvia e Espanha que integram este projecto financiado pelo Erasmus +.

A deslocação, revelou a nota enviada pela Escola Secundária de Francisco Franco, incluiu a participação em várias iniciativas, como a visita a diferentes mercados e supermercados onde os participantes compararam as embalagens e o uso de plástico no empacotamento dos artigos. Tiveram oportunidade de avaliar a sustentabilidade da escola local e o modo como tenta ser sustentável e amiga do ambiente, a par de verificar os diferentes tipos de lixo, como reciclar e reutilizar certos materiais e como tornar as rotinas e hábitos mais sustentáveis. Nesta viagem, o grupo estudou a maneira como as florestas alemãs são utilizadas e como as alterações climáticas têm impacto no ambiente. Numa outra vertente, os alunos e professores ficaram a conhecer melhor a história e cultura da região, tendo visitado os mercados de Natal de Frankfurt e de Wiesbaden e a exposição ‘Making Van Gogh’.

No Funchal, a visita deverá envolver pouco menos de meia centena de participantes. O programa para a deslocação à Madeira ainda não está definido, será programado entretanto por Fernando Rodrigues e Nuno Ribeiro, os professores da Francisco Franco responsáveis pelo projecto.

Antes de ser anfitrião, o grupo da Francisco Franco vai primeiro à Estónia. Depois recebem os representantes das instituições de ensino parceiras dos outros países e voltam a sair em deslocações aos restantes países.