A Escola Secundária de Francisco Franco organiza, na Sala de Sessões ESFF, um debate em torno da temática ‘Violência Doméstica’, aberto a toda a comunidade escolar, que se realiza amanhã, dia 28 de Janeiro, entre as 13h30 e as 15 horas.

Enquanto especialistas desta temática irão intervir: a directora do Departamento de Apoio à Família, Infância e Juventude, Paula Mesquita, a directora da Unidade de Assessoria Técnica daquele Departamento, Teresa Carvalho e Susana Pedra, da Equipa de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica do Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM.

No evento será feita referência ao Plano Regional contra a Violência Doméstica, mencionando o tipo de intervenção e apoio que pode ser facultado às famílias, crianças, jovens, adultos e idosos, como resposta às situações de Violência Doméstica na RAM.

A organização da actividade fica a cargo da Escola Secundária de Francisco Franco, do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, Departamento de Apoio à Família, Infância e Juventude; Banco dos Afectos, Projecto LIS (Laboratório de Investigação Social) e GPS (Gerar Percursos de Sucesso), contando, igualmente, com a parceria do Clube Europeu ESFF, Escola Embaixadora do Parlamento Europeu ESFF, e da turma 11º31, a desenvolver o seu projecto de Cidadania, em torno do tema da Igualdade de Género.