Fórum Madeira assinala regresso às aulas com sessão de teatro ‘FLOWtástico’

O Fórum Madeira assinala o regresso às aulas e o início de mais um ano lectivo com a sua Camioneta Mágica que desafia a criatividade dos mais novos. Desta vez, haverá uma sessão gratuita de teatro ‘FLOWtástico’, este sábado, 28 de Setembro, a partir das 11h30, no Piso 0 do Centro Comercial.

A produção denominada ‘Aprender é Divertido’ é desenvolvida em parceria com a FLOW, que promete trazer muita animação, música e comédia. O projecto nasce através de um trabalho conjunto entre a equipa de animação da Flow e o Fórum Madeira, que, desde 2016, têm vindo a consolidar a sua oferta na área do teatro infantil. Este ano, o projecto estendeu-se numa parceria denominada ‘A Camioneta vai ao teatro com o Flow’ e irá contar, para além da sessão de teatro, com sketches teatrais mensais.

Para a direcção do Fórum Madeira, esta parceria “funciona como uma extensão de todo o trabalho que temos vindo a desenvolver com a FLOW”. Um ano após a sua estreia no centro comercial, a Camioneta Mágica é já um “projecto de sucesso”, e a sua versatilidade e capacidade de transformação combinam “de forma perfeita com as facetas diferenciadoras da equipa da FLOW”, salienta a direcção, destacando os momentos de interactividade e aprendizagem na chegada de um novo e desafiante ano lectivo.