Fim-de-semana arranca com nuvens em toda a ilha da Madeira

Este fim-de-semana arranca com as previsões de céu muito nublado em toda a ilha da Madeira. Segundo o Instituto Português do Mar e da atmosfera (IPMA) as nuvens serão uma constante nestes últimos dias de Junho, já que as mesmas previsões são também apontadas para este domingo, dia 30.

De resto, o vento soprará hoje fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, diminuindo de intensidade (inferior a 15 km/h) na costa sul, em especial na região do Funchal.

Estado do mar.

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, passando a ondas norte no final do dia.

Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 21/22ºC