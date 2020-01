Bom dia! Filomena Gonçalves aponta o dedo a Pedro Ramos e a Rui Barreto. A médica quebrou o silêncio e afirma que a sua dignidade foi “colocada em causa” por diversas vezes no processo da sua nomeação para a direcção clínica do SESARAM. Acusa o CDS-Madeira de passividade e de nunca ter sido “desejada pela tutela”. O tema faz manchete na edição impressa deste domingo.

Eis os restantes destaques de primeira página:

Mais de 450 fazem dos hospitais residência

Só no Hospital Dr. João de Almada há 174 utentes no internamento de longa duração. Virgínia vive na unidade há 9 anos. A média de idades é de 80 anos, mas também existem jovens em situação de alta clínica;

Centro de Investigação da Banana pronto este ano

Obras no Lugar de Baixo, no valor de 2,2 milhões de euros já arrancaram;

Cristina Pedra à frente do Conselho Consultivo da Economia e Secretário do Turismo defende revisão da concessão do aeroporto à ANA são outras das ‘chamadas’ de primeira página.

