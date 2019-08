“Feudo” dos Socorridos tem os dias contados

Bom dia ilustres leitoras e leitores. O “feudo” na Ribeira dos Socorridos, em Câmara de Lobos, tem os dias contados.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira anuncia que o Governo Regional da Madeira detém a chave da ‘porta’ da ribeira e ordenou a retirada das máquinas da linha de água. A actividade clandestina da Afavias está suspensa enquanto decorre o inquérito e o secretário dos Equipamentos e Infra-estruturas, Amílcar Gonçalves, assume que o “absurdo” já vem de longe.

Já como grande mancha fotográfica surge o arraial que hoje é um ‘Monte de memórias’. A festa, à semelhança do ano passado, voltou a ser vivida de forma contida e hoje há procissão.

Noutra chamada de primeira capa, saiba que o Vinho Madeira seduziu um multimilionário americano. Gordon Getty visitou adegas e trouxe uma equipa de enólogos e directores do grupo PlumpJack numa viagem para mais tarde recordar.

Da terra para o mar, há ainda espaço para noticiar uma queixa que entrou no Ministério Público contra novas jaulas de aquacultura. A população do Arco da Calheta contesta a implementação do projecto em mar aberto, numa altura em que o abuso no consumo de água motiva reparos.

Por fim, outro dos temas que marcou o dia de ontem prende-se com a transferência de 35 reclusos para a Região, provenientes do continente.

