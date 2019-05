Festival do atum volta a promover Porto Santo

A ilha do Porto Santo volta a ser a capital nacional do atum, de 4 a 9 de Junho, através da II Edição do Festival Rota do Atum, que tem dinamizado a economia local.

O evento contará com a presença de reconhecidos e prestigiados chefs nacionais e internacionais que mostrarão as potencialidades gastronómicas do atum, mostrando as ‘mil e uma maneiras’ de confeccionar este peixe.

Esta II edição vai envolver restaurantes e profissionais de cozinha, instituições, assim como dezenas de agentes económicos locais e regionais. Além de enaltecer as vertentes gastronómica e lúdica, tem também como objectivo alavancar o turismo do Porto Santo, bem como a economia da região.

A entrada no festival é livre, sendo que os menus de almoço terão um preço fixo de 20 euros e os de jantar custarão 25 euros em qualquer um dos 15 restaurantes aderentes.