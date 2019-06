Festival do Atlântico em preparação para logo à noite

Já arrancaram os trabalhos de preparação para o espectáculo piromusical a cargo da Empresa Pirotecnia Reyes – oriunda do México, com o tema ‘Baila México’, marcado para esta noite às 22h30.

Segundo o Governo Regional, e tal como o DIÁRIO já havia publicado, o terceiro fim-de-semana de animação do Festival do Atlântico, apresenta hoje novas iniciativas integradas no programa, nomeadamente o Festival Náutico, durante o dia de hoje, e o Espectáculo Circense, marcado para as 21h30, na Praça do Povo, assente nas artes circenses, na dança e no canto.

Um Espectáculo com a duração de 30 minutos, envolvendo andas, aéreos, acrobatas, dança vertical, cuspidores de fogo, e ainda bailarinos nos estilos urban style, burlesque e jazz.