Festival da Natureza arranca amanhã e prolonga-se até dia 6 de Outubro

A Madeira organiza, a partir de amanhã, 1 de Outubro, o Festival da Natureza, com um programa que se estende até ao dia 6, para a promoção, junto dos turistas e dos madeirenses, a actual oferta regional em termos de iniciativas e experiências de natureza, sejam no mar, no ar e na montanha.

Na conferência de apresentação realizada ao início da tarde de hoje, a secretária regional do Turismo e Cultura destacou o posicionamento da Região como destino de turismo activo, tirando partido da natureza, uma das suas maiores potencialidades.

Ciente desta valência, o Governo apostou, este ano, num festival que vai ao encontro dos anseios de quem visita a Região, oferecendo uma série de experiências gratuitas no mar, no ar e na montanha.

Assim, mediante inscrição prévia que já começou hoje na Avenida Arriaga (SRTT) e decorre em alguns pontos da ilha, será possível praticar canyoning, ‘Jipe tour’ ao Pico do Areeiro, ‘jipe tour’ Sunset, observação de morcegos e BTT na Levada do Rei, e multiactividades no Montado do Pereiro.

No mar haverá passeios de barco, um sunset no Calhau da Lapa, baptismo de mergulho e, passeios de catamarã, entre outras actividades, assim como experiências de parapente.

No Porto Santo, a oferta baseia-se nos percursos de ‘jipe tours’, mergulho e stand-up-paddle.

A grande novidade deste ano prende-se com a realização do I Madeira Outdoor Summit, o primeiro encontro Internacional dedicado aos desportos e ao turismo de natureza, que se realiza quinta-feira, 3 de Outubro, no Centro de Congressos da Madeira e reúne especialistas e reputados oradores ligados a diferentes modalidades desportivas ligadas à natureza.

Este projecto conta com um investimento na ordem dos 103 mil euros, superior ao do ano passado, dada a aposta no Madeira Outdoor Summit.