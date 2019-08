Festa religiosa da Nossa Senhora da Guadalupe motiva alterações de trânsito no Porto da Cruz

A Protecção Civil de Machico, em conjunto com Comando Regional das Operações de Socorro (SRPC,IP-RAM), Polícia de Segurança Pública, Polícia Marítima e Bombeiros Municipais de Machico, alerta a população para os condicionamentos de trânsito no Porto da Cruz devido à festa religiosa da Nossa Senhora da Guadalupe, que decorre entre hoje e amanhã (dias 14 e 15 de Agosto), naquela freguesia do concelho de Machico.

Neste seguimento, as autoridades definiram um Plano de Coordenação de Evento, com a finalidade de coordenar os meios envolvidos (humanos e materiais) no Dispositivo Resposta Operacional da festa.

Assim, e de acordo com as informações divulgadas na página de Facebook da Protecção Civil de Machico, para o público em geral o sentido do tráfego poderá ser realizado da seguinte forma:

ENTRADA - TRÂNSITO LIGEIRO

• Estrada Regional 108 a partir da rotunda do Serrado;

• Caminho do Serrado (até Caminho da Maiata);

• Caminho da Maiata (até Caminho do Serrado);

• Caminho da Achada;

• Rua Marechal Spínola.

ENTRADA - TRÂNSITO PESADO

• Estrada Regional 108 a partir da rotunda do Serrado;

SAÍDA - TRÂNSITO LIGEIRO

• Caminho do Serrado;

• Caminho da Maiata;

• Caminho da Achada;

• Estrada Regional 108 a partir da Vila na direcção do Massapez.

SAÍDA - TRÂNSITO PESADO

• Estrada Regional 108 a partir da Vila na direcção do Massapez.

Refira-se ainda que haverá parque de estacionamento grátis na Terra Batista, havendo carreira de ligação ao centro da Vila do Porto da Cruz.

No que toca aos meios de intervenção, a entrada ao recinto da actividade por parte dos veículos pesados e ligeiros de emergência de socorro/ segurança deverá ser efectuada pela Estrada Regional 108 a partir da rotunda do Serrado seguindo até ao centro da Vila do Porto da Cruz. Como alternativa e apenas para viaturas ligeiras poderá ser utilizado a Rua Marechal Spínola.

A saída dos veículos dependendo das orientações do COS no TO deverá ser realizado desde centro da Vila do Porto da Cruz, seguindo pela Estrada Regional 108 – Massapez.

A evacuação do público poderá ser realizada em duas (2) orientações distintas, dependendo do local onde se encontrem. Assim está definido duas saídas de evacuação a oeste do recinto uma com ponto de encontro no adro da igreja e outra no estacionamento localizado no junto à Junta de freguesia/ Rua Marechal Spínola.

Existirá ainda um posto fixo ABSC (zona de concentração de meios), localizado junto ao Centro Cívico do Porto da Cruz;

• Neste espaço deverá ser contemplado a área para chegada de um veículo VCOT e um veículo EMIR;

• É um espaço de acesso restrito onde apenas poderão permanecer veículos devidamente autorizados;

• A entrada/ saída do espaço deverá estar condicionada com elemento fixo (barreira amovível) devidamente identificada;

• O desrespeito e/ ou estacionamento abusivo nesta área deverá ser imediatamente comunicado às forças policias para que se salvaguarde a eficiência das vias de evacuação.