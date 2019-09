Festa do Vinho já ‘mexe’ na Ribeira Brava

Já está a decorrer a ‘Festa do Vinho – Ribeira Brava 2019’, com diversas atracções alusivas à época, prometendo um fim de semana animado no Largo dos Herédias, junto à Biblioteca Municipal.

Assim, para além da exposição relacionada com as vindimas, a autarquia local colocará à disposição dos visitantes barraquinhas de degustação de vinhos diversos, de 12 a 15 de Setembro.

Amanhã haverá espaço para uma “Noite de Fados”, que contará com a participação de 6 fadistas da Associação de Fados da Madeira e decorrerá pelas 21h30.

Já no dia 15, pelas 16 horas, haverá um Drink Show, promovido pela Associação Barmen da Madeira.

A autarquia espera a visita de muitas pessoas, para num ambiente tranquilo desfrutarem dos bons vinhos e alguns petiscos que os comerciantes colocarão à disposição dos visitantes. A organização destaca para o efeito “as parcerias feitas com diversas entidades, assim como com alguns comerciantes”.