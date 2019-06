Ferramenta informática permite maior consciência e responsabilidade na gestão da saúde

Realizou-se a assinatura do protocolo entre o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), a Secretaria Regional de Saúde, e a Janssen, companhia farmacêutica do Grupo Johnson & Johnson, com vista o desenvolvimento de uma ferramenta informática ‘Pela Tua Saúde’.

Este projecto, direccionado para a população juvenil, consiste em disponibilizar uma ferramenta informática, a partir do portal do SESARAM, no sentido de promover um melhor acesso aos dados clínicos e a outras informações de saúde para uma maior consciência e responsabilidade por parte dos jovens na gestão da sua própria saúde.

Esta solução informática irá possibilitar o acesso a dados individuais (peso, altura, cálculo do IMC, alergias, registos de tensão arterial, plano de vacinação, grupo sanguíneo, entre outros), receber alertas sobre consultas, vacinas e rastreios recomendados mediante a idade e género.

A aplicação informática será ainda uma fonte de informação técnica validada, fidedigna e apelativa, disponibilizada de uma forma prática e acessível, para as gerações mais novas no acesso à conteúdos de saúde agilizando a ligação ao sistema e aos profissionais de saúde de forma discreta, íntima, pessoal e confidencial, tornando-os gestores da sua própria saúde.

Das diversas valências há que destacar a criação de um Call center / Chat em modo “ASK The Expert” por forma a possibilitar uma interacção com a instituição, quer a nível clínico quer administrativo. Assim, perante eventuais dúvidas, o usuário poderá, a qualquer momento, entrar em contacto com um profissional do Serviço de Saúde que irá orientá-lo para a melhor resposta à sua situação/necessidade.

A diponibilização desta nova ferramenta irá contribuir para uma maior aproximação do utente aos serviços de saúde, promover a confiança no Serviço de Saúde, maior aproximação do utente ao Centro de Saúde, satisfazer as suas necessidades, evitar deslocações desnecessárias, tornar o serviço prestado mais eficiente, responsabilizar o utente e torná-lo Gestor da Sua Saúde, melhoria da Saúde Global e reduzir custos em saúde.