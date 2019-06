Feira Tecnológica regressa no próximo ano à Madeira

Decorreu, há pouco, no pavilhão do Colégio de Santa Teresinha, a Feira Tecnológica 2019, que já conta com duas edições e que, segundo Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, será uma iniciativa para continuar no próximo ano lectivo.

Jorge Carvalho destacou o sucesso deste evento, que proporciona outra abordagem de educação, numa “lógica de flexibilidade curricular”.

Dando conta ainda que haverá uma terceira edição da Feira Tecnológica no próximo ano: “Penso que pela qualidade deste evento e, sobretudo, pelo número significativo de participações que teve, levará a que esta competição se volte a realizar no próximo ano”, frisou.

O responsável deu conta do valor empregado pela Governo Regional nesta iniciativa, uma verba essa, superior a 100 mil euros. “Investimento que nos coloca na rota do sucesso”, defende Jorge Carvalho.