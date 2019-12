Feira de Natal do Lions Clube do Funchal abre portas no próximo fim-de-semana

O Lions Clube do Funchal volta a organizar a sua tradicional Feira de Natal nos próximos dias 7 e 8 de Dezembro, com a finalidade de angariar fundos para obras sociais.

Nesta feira haverá um espaço de venda, em Quermesse, de diversos produtos (livros, peças de decoração, diversos tipos de flores tradicionais, designadamente, sapatinhos, orquídeas e manhãs de páscoa) e ainda

a venda de biscoitos e bolos que caracterizam uma longa tradição do Natal nas famílias madeirenses.

Haverá também serviço de chá, acompanhado de bolos caseiros confeccionados pelos sócios do Clube e por pessoas amigas e solidárias com as causas sociais.

A Feira de Natal do Lions Clube do Funchal, decorre na sede da organização (situada na Rua Imperatriz D. Amélia, no Funchal) estará aberta, entre as 10h30 e as 19 horas.

Sobre o Lions Clube

O Lions Clube do Funchal é uma Organização Sem Fins Lucrativos, constítuida em 1966. Faz parte do Distrito Multiplo Lions nº 115 de Portugal, com 56 Clubes e 1449 membros. O Distrito 115 está integrado no Lions Clubs International (LCI).

O LCI é uma das maiores organizações internacionais de clubes de serviço do mundo, voltada para serviços humanitários, fundada por Melvin Jones, nos Estados Unidos em 1917.

Tornou-se internacional em 1920, quando foi fundado um Lions Club no Canadá

Actualmente, existem mais de 46.000 Lions Clubs espalhados por 210 países do mundo, com mais de 1,4 milhões de membros.