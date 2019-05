Exposição sobre história da Saúde na Madeira patente até 30 de Maio no Colégio dos Jesuitas

A sala dos Arcos, no Colégio dos jesuítas, no Funchal, tem em exposição um panorama cronológico da história da Saúde na Madeira, através da exibição de peças, provenientes dos Centros de Saúde da RAM, de alguns serviços clínicos do Hospital Central do Funchal, do Laboratório de Saúde Pública e ainda algum material cedido pela Escola São José Cluny e das Casas de Saúde mental na Região.

Inaugurada no passado dia 20, a exposição enquadra-se no programa oficial da Saúde no âmbito das Comemorações dos 600 anos do descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo e está aberta à população em geral, de segunda a sexta-feira, entre as 10h e as 17 horas, até ao próximo dia 31 de Maio.

As escolas e entidades que queiram fazer visitas orientadas para melhor conhecer a história da Saúde na Região Autónoma da Madeira, poderão agendar através dos e-mails [email protected] e ou [email protected]