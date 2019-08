Expo Saúde e Protecção Civil no Porto Santo

A Secretaria Regional da Saúde promove uma Expo Saúde e Protecção Civil, pela primeira vez, na Ilha Dourada, de 9 a 23 de Agosto. A iniciativa conta com a colaboração directa dos diferentes organismos da Saúde e da Protecção Civil e tem como principal objectivo disponibilizar ao público visitante um espaço de exposição de alguns objectos da área da Saúde e da Protecção Civil existentes no Porto Santo.

A Expo Saúde e Protecção Civil do Porto Santo surge, após na Madeira a Secretaria Regional da Saúde ter organizado uma exposição da Saúde no final do mês de maio no Colégio dos Jesuítas, intitulada: “O Passado que recordamos, o Presente que vivemos e o Futuro que propomos.

A par da exposição, no dia 09 de agosto, irá decorrer um espaço de debate com vários profissionais de saúde e da área da protecção civil residentes no Porto Santo, alguns em exercício de funções e outros como testemunho vivo da sua experiência noutras décadas. Com esta mesa de redonda é nosso propósito contar e registar a história da Saúde da Protecção Civil no Porto Santo. Passado, Presente e o Futuro.

Esta actividade enquadra-se no programa oficial da Saúde no âmbito das Comemorações dos 600 anos do descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

A cerimónia de abertura da Expo Saúde e Proteção Civil, será presidida pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, dia 9 de agosto, pelas 15 horas, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.