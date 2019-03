‘Europeias’ nas ruas de Machico, Santa Cruz, Funchal e Ponta do Sol

O cabeça-de-lista do PS às Eleições Europeias chega ao final da manhã à Região, para um dia intenso de actividades, em diversos concelhos.

Pedro Marques, que em entrevista publicada na edição de hoje do DIÁRIO, sublinhou que é “preciso uma nova política na Madeira”, inicia o programa da sua visita em Machico, com um encontro com autarcas socialistas. Às 13h almoça em Santa Cruz e faz um passeio a pé pela vila. Pelas 15h30, o candidato e comitiva efectuam um passeio pela baixa do Funchal e às 18h30 faz a apresentação da candidata indicada pelo PS-M às eleições para o Parlamento Europeu, Sara Cerdas. A jornada de Pedro Marques termina com um jantar com militantes, na Ponta do Sol, concelho presidido pela socialista Célia Pessegueiro.

Para além de Cerdas, vão participar no acto eleitoral de 26 de Maio, pelo menos mais três candidatos indicados pela Madeira: Cláudia Monteiro de Aguiar, pelo PSD, Margarida Pocinho, pelo CDS e Ricardo Lume, pelo PCP.