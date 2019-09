Eurodeputada Sara Cerdas pede mais investimento na pesquisa contra o Cancro

A eurodeputada madeirense Sara Cerdas interveio esta quarta-feira, em Estrasburgo, no debate em plenário ‘Luta contra o cancro’, defendendo mais apoios para a investigação científica, com estudos sólidos, no sentido de basear as decisões na melhor evidência científica.

“O investimento actual da UE é insuficiente para atingirmos os objectivos a que nos propusemos. É necessário aumentar o investimento na prevenção primordial e primária, através de políticas que favoreçam melhores hábitos de vida e ambientes saudáveis, bem como na detecção precoce do cancro”, afirmou Sara Cerdas em plenário.

Actualmente o cancro é a segunda causa de morte na União Europeia e representa um grande impacto para os sistemas de saúde e para a economia europeia. Só em 2018 ocorreram 3 milhões de novos diagnósticos, sendo que 30 a 50% destes casos poderiam ser evitados através da redução de factores de risco e da implementação de estratégias preventivas baseadas na evidência. Foi com base nesta premissa que a eurodeputada decidiu afirmar a sua posição e defender mais investimento para a pesquisa contra o cancro.