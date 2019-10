Eurodeputada Sara Cerdas exige “respostas efectivas para o combate ao Cancro”

A eurodeputada madeirense Sara Cerdas interveio ontem, em plenário do Parlamento Europeu no debate sobre a ‘Luta Contra o Cancro’, para questionar as estratégias concretas que a Comissão irá adoptar para reduzir os factores de risco determinantes para o desenvolvimento da doença oncológica.

“Não basta estarmos em debates, precisamos de agir e implementar medidas. Os cidadãos querem resultados concretos e eficazes, querem um maior investimento na investigação para o cancro e no desenvolvimento de novas tecnologias de diagnóstico e de tratamento, bem como um melhor acesso aos fármacos”, referiu a madeirense na sua intervenção.

Recorde-se que a eurodeputada interveio em Setembro último no plenário do mesmo debate, realizado em Estrasburgo, onde defendeu “mais apoios para a investigação científica”. No entanto, a resposta obtida não foi, na sua opinião, suficientemente esclarecedora e, por isso, sentiu necessidade de “reforçar e questionar novamente a Comissão”.

Sara Cerdas pediu ainda à Comissão um “trabalho mais articulado entre o Parlamento Europeu, através da sua Comissão Parlamentar ENVI, a Comissão Europeia e o Conselho”, no sentido de “mitigar a duplicação de esforços, com um melhor uso de recursos disponíveis e de forma a dar uma resposta eficiente aos cidadãos”.

O cancro é atualmente a segunda causa de morte na Europa, sendo em 2018 responsável por 1,4 milhões de óbitos, número este em tendência crescente na última década. Destes casos, 30 a 50%, poderiam ser evitados através da redução de factores de risco e da implementação de estratégias preventivas baseadas na evidência.