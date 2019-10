Estudantes da primeira edição da Pós-Graduação em Gestão Empresarial recebem diploma

Os estudantes da primeira edição da Pós-Graduação em Gestão Empresarial para Licenciados Noutras Áreas, vão receber no próximo dia 17 de Outubro, os diplomas de conclusão de curso.

A cerimónia realiza-se às 18 horas, no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), no Colégio dos Jesuítas, altura em que os diplomas serão entregues pelo Reitor da Universidade da Madeira, José Carmo, e pelo presidente da Comissão Executiva do INDEG-ISCTE, José Crespo de Carvalho.

O momento servirá também para dar as boas-vindas aos novos estudantes da segunda edição desta Pós-Graduação da UMa, em parceria com o INDEG-ISCTE, que é já “reconhecida no mundo empresarial como um dos programas para executivos mais prestigiados, indicado para quem pretenda alargar os seus conhecimentos para as áreas da gestão”, refere nota da UMa.