“Neste momento estou ouvindo o povo eleitor do PSD. Auscultar a vontade popular. Nada mais que isso”, respondeu Arlindo Gouveia, o único vereador do PSD eleito à Câmara Municipal de Santa Cruz, que está a ser fortemente pressionado para suspender ou renunciar ao mandato ou, numa derradeira alternativa, mudar a sua estratégia política, na sequência dos votos a favor às propostas do JPP para a retirada da feira do Santo da Serra e início do processo de expropriação da Quinta Escuna.

O autarca recusou fazer mais comentários à polémica em que se vê envolvido, reafirmando contudo que sempre votou pela sua cabeça e em consciência e unica e exclusivamente com um único propósito: a defesa dos interesses da população.