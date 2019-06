Este sábado realiza-se último espectáculo multimédia e circense

Amanhã, dia 29 de Junho, pelas 21h30, na Praça do Povo, junto ao Cais da cidade do Funchal, realiza-se o último espectáculo multimédia e circense, este ano integrado, pela primeira vez, no Festival do Atlântico 2019.

Depois do sucesso registado no sábado passado, eis que o espectáculo circense Ocean’s Dream – Paradise Circus, fortemente aplaudido, regressa assim à Praça do Povo, de modo a surpreender novamente o público.

Recorde-se que este espectáculo assenta nas artes circenses, na dança e no canto e tem uma duração aproximada de 30 minutos, envolvendo andas, aéreos, acrobatas, dança vertical e ainda bailarinos nos estilos urban style, burlesque e jazz.